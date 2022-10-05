無名笑星回到故鄉成為黑社會頭目……電影《歸鄉》爆笑來襲. October. 05, 2022 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “看看他還會來嗎？” 回到了曾棄學離開的故鄉。足足時隔16年。奇世（宋清晨飾）高中畢業後進京參加了夢想中的公開招聘笑星考試。但是喜悅也是暫時的，7年多來壹直以無名笑星的身份在電視臺流浪。苦盡甘來，他終於獲得了成為情景劇主人公的機會，偏偏當時搞笑節目被廢除。雪上加霜的是，因交不起月租而被趕出屋塔房（閣樓），領導忠清道最大黑社會“八龍會”的父親（李璟榮飾）突然離開了人世。迫不得已回到故鄉，奇世繼承了父親的“八龍會”會長壹職。小時候被奇世喊為“叔叔”的組織二號人物姜敦（李凡秀飾）向他提議，如果他願意擔任“褲子會長（沒有實權的會長）”的話，將給予巨額報酬，奇世接受了這壹提議。 5日上映的電影《歸鄉Come Back Home》是宋清晨、李凡秀、羅美蘭等3名韓國代表性喜劇演員同時出演而成為話題的喜劇電影，正如片名壹樣，講述了主人公回到故鄉後發生的故事。 其核心內容是，奇世尋找殺害自己父親的真正兇手。 笑點壹等功臣當然是宋清晨。他始終以真摯的樣子展現了似乎不刻意去演戲的生活演技，這個樣子在上映期間讓觀眾們壹直笑個不停。真摯加上委屈、窩囊，宋清晨特有的搞笑演技大放異彩。最近在首爾鐘路區壹家咖啡廳見到的他笑著說：“如果因為是喜劇電影而費盡心思搞笑的話，場面就沒有了。我只是在努力集中於每壹個場面。” 飾演奇世的初戀英心的羅美蘭與她在目前正上映的另壹部喜劇電影《正直的候選人2》中飾演的江原道知事朱相淑以180度大轉變的生活演技讓觀眾們笑逐顏開。李凡秀雖然看似漏洞百出，但其實飾演的卻是殘忍無比的反面角色。他在最近的采訪中笑著說：“反派角色可以合法地做壞事，很有魅力。” 無名笑星回到故鄉成為黑社會頭目的設定非常新穎。相反，無法擺脫黑社會電影明顯框架的成見，對觀眾走向電影院起到了障礙物的作用。宋清晨說：“在《歸鄉》中想要講述的是關於故鄉和父親的故事，黑社會只是為了這個故事而設置的裝置。如果是老壹套的話，也許當初就不會考慮出演電影。” 電影還重點展現了奇世時隔16年與故鄉朋友們吵吵鬧鬧積累友誼的樣子。印喬鎮、李中玉、吳大煥、黃載烈等以朋友四人幫出演的演員們展現了如同老朋友壹樣的默契。以這些朋友為中心的演員們將忠清道方言演繹得淋漓盡致，因此幾個場面壹聽到臺詞就讓人忍俊不禁。 該片的美德是不想勉強搞笑，但好笑的是，為了見故鄉的朋友，放棄了很重要的事情，壹下子回到故鄉，這既是該片的優點也是缺點。

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