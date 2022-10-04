“總是用音樂戰勝以色列的空襲帶來的恐懼”. October. 04, 2022 07:50. by 金哉希 jetti@donga.com. “不久前，在巴勒斯坦，有4名市民在以色列軍隊的攻擊中喪生。其中也有只有6歲的孩子。我們住在‘恐怖城市’。不想被恐怖所束縛，所以才做音樂。” 巴勒斯坦女說唱歌手兼嘻哈音樂人馬基馬庫克（原名馬茲達爾•尼吉姆•34歲）首次來到韓國。上月30日在仁川國際機場見到的她表示：“雖然首場韓國演出非常激動，但由於以色列的空襲，巴勒斯坦處於超緊張狀態”，流露出復雜的心情。但是，她展現出作為職業音樂人的素養，1日在江原鐵原舉行的“DMZ和平列車音樂節”上登臺進行了精彩的演出。 “在巴勒斯坦，從事嘻哈和電子音樂類型的女性音樂人非常少見。因為保守的氛圍，有很多否定性的視線，所以不容易。但我壹次也沒有氣餒，壹直在街頭、餐廳、俱樂部進行演出。” 馬基馬庫克在國內外開始受到關註是在2018年。世界性的音樂、演出平臺“鍋爐房（BOILER ROOM）”介紹了巴勒斯坦的年輕音樂人，其中也包括了她。馬基馬庫克主要停留在巴勒斯坦臨時行政首都拉馬拉，還算安全，但音樂中卻隱藏著被稱為“中東火藥庫”的巴勒斯坦人的不安。 “巴勒斯坦無法自由出入境，很難進行海外演出。這也是我們國家的音樂在海外鮮為人知的原因之壹。巴勒斯坦音樂具有獨特的認同感。因為連壹般的東西都是禁忌，所以有很多東西不能直接表達。所以歌詞有很多雙重或隱喻含義。這成為了‘拉馬拉嘻哈音樂’的魅力。” 馬基馬庫克從20年代初開始就對韓國文化很感興趣，因此對此次訪韓非常期待。她說：“看完朴贊郁導演的電影《老男孩》後，壹直對韓國感興趣。壹周內整理了想去的地方。本來擔心以色列政府會限制出國，但萬幸能平安來到韓國。” “我的夢想是‘無國界的世界’。僅父母壹代，約旦、敘利亞、巴勒斯坦、黎巴嫩居民就自由往來。現在只有在想象中才能實現。內戰和矛盾不斷，未來總是動蕩不安。如果地球上所有國家的國境消失，所有地方都能保障正義和人權，該有多幸福啊。我希望我的音樂能對打破人們的壁壘有所幫助。”

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