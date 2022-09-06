執政黨初選議員發聲……分化為“親尹”與“非尹”. September. 06, 2022 08:02. by 趙雅拉記者 likeit@donga.com. 由於嚴重內訌的後續風暴，執政的國民力量黨院內代表權性東、議員張濟元等“尹核關”（尹錫悅總統方面的核心相關人士）開始退居二線，初選議員們正式提高了聲音。特別是，占據國民力量黨籍議員（115名）過半數（63名）的初選議員們，有可能分化為“親尹（親尹錫悅）”集團和“非尹（非尹錫悅）”集團。由此，有人擔心，新的緊急對策委員會成立後，“親尹對非尹”的激烈沖突格局可能會以初選議員為中心持續下去。 據多名國民力量黨有關人士5日透露，親尹派初選議員們正在樸秀榮（音）議員的主導下準備新的初選議員聚會。該黨相關人士表示：“第21屆議會選舉結束後，將成立未來統合黨時期初選議員的政治改革聚會‘初選萬裏’的第二季性質的聚會，”“這是為了重新舉行因總統選舉和地方選舉而停止的初選議員聚會。” 但是，黨內部分人士對此表示擔憂，稱“這有可能成為親尹派系的另壹個勢力集結”。即，該初選聚會可能會代替退居二線的“尹核關”們，在黨內提出尹錫悅的想法。樸秀榮在前代表（黨首）李俊錫受到嚴懲後，主導了敦促轉變為緊急對策委員會的32名初選議員的聯名狀。 據悉，針對親尹派初選議員們的這種動向，非尹派初選議員們也在討論聚會。執政黨相關人士表示：“據說，金雄、金炳旭議員等將加入許恩雅議員主持的初選學習聚會‘名不虛傳的保守’，重新進行改編。”他們都是與李俊錫關系密切的初選議員，曾公開反對親尹派主導的新緊急對策委員會的成立。 雙方從8月30日議員全會以後初選議員發表聲明的過程中開始就感受到了激烈的沖突。初選議員們當時在議員全會結束後舉行聚會表示：“部分多選議員在外面發表個別意見的過程中，破壞了議員總會決議內容的真實意圖。”這是針對對新緊急對策委員會的出臺持否定態度的中堅議員們的發言。但許恩雅等非尹系初選議員反駁道：“這不是初選全體的壹致意見。”

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