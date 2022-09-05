昔日殖民地印度，第壹季度國內生產總值首次超過英國. September. 05, 2022 07:49. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 曾是英國殖民地的印度的季度國內生產總值首次超過了英國。 彭博社當地時間3日報道，以國際貨幣基金組織的國內生產總值數據和季度匯率等為基礎自行計算的結果顯示，今年第壹季度（1月至3月）印度的名義國內生產總值為8547億美元（約1165萬億韓元），超過英國的8160億美元，經濟規模躍居世界第五位。不僅是年度國內生產總值，在季度國內生產總值上印度超過英國尚屬首次。以2021年為基準，英國的國內生產總值為3.1084萬億美元，超過印度2.9461萬億美元，但今年第壹季度，英國與去年同期相比增長了0.8%，印度卻增長了4.1%，實現了反超。 彭博社預測，分析到目前為止的各種經濟指標和預測值，今年全年國民生產總值上印度也將超過英國。印度第二季度（4月至6月）增長率也達到13.5%，預計今年壹年平均增長7%以上。 相反，英國第二季度的經濟增長率為-0.1%，出現了負增長。物價上漲率也是40年來的最糟糕，英鎊價值也呈下跌趨勢。彭博社預測，到2027年為止，兩國國內生產總值的差距將進壹步擴大。

한국어