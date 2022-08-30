公共費用接連上漲……政府是在制定防止弱勢群體受害的對策嗎？. August. 30, 2022 07:40. . 城市燃氣費和電費有望在10月份同時上漲。今年5月和7月已經上調兩次的住宅用城市燃氣費將在10月份再次上漲，上調幅度也將進壹步擴大。4月份上漲的電費也將在10月份再次上漲。蔬菜、肉類等菜籃子物價、午餐費、咖啡費等餐飲費、方便面等加工食品價格都暴漲，生活費困難的平民今後還要忍受公共費用上漲帶來的痛苦。通貨膨脹在9月和10月達到頂點後逐漸恢復穩定趨勢的期待，也很有可能因此動搖。 雪上加霜的是，明年健康保險費也會上漲，勞動者的可支配收入也會減少。保健福利部為了彌補日益擴大的健康保險虧損，決定提高勞動者與企業各承擔壹半的健康保險費率。另外，首爾市為解決“深夜出租車大亂”，正在討論將3800韓元的普通出租車基本費用上調800韓元以上，並將深夜附加費用最高上調40%的方案。 在通貨膨脹痛苦達到最高潮的今天，導致公共費用上漲的責任在於政府和政界。考慮到選舉等政治日程，沒有及時調整費用的副作用在烏克蘭戰爭、美國緊縮等不利因素重疊的情況下，壹下子湧向了國民的生活。更嚴重的是，痛苦集中在處於極限的弱勢群體。 上半年國際液化天然氣價格暴漲壹倍以上，韓國天然氣公社的損失超過了5萬億韓元，上屆政府內韓國電力增加液化天然氣發電，年度赤字預計將達到30萬億韓元。全球金融危機以後，韓元兌美元的匯率創下了最高值，這也給公共費用的上漲帶來了壓力。最終，需要用稅金填補的能源公共企業的虧損越來越大，對此很難袖手旁觀。 即便如此，對於壹直飽受新冠疫情、高物價困擾的平民來說，幾萬韓元的額外負擔也會成為威脅生存的致命打擊。“水原母女三人”拖欠了27萬韓元的健康保險費16個月，最終做出了悲劇性的選擇。如果不可避免地要提高公共費用，政府首先要擴充將擔保能源支付等弱勢群體的痛苦最小化的對策。特別是應該為高齡壹人家庭、殘疾人家庭等處於福利死角地帶的人制定滴水不漏的支援對策。

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