波蘭：“為了阻止普京的野心，希望盡快引進韓國武器”. August. 26, 2022 07:55. by 趙은아 achim@donga.com. “我國的軍隊應該變得更加強大。明年我就要入伍了。” 當地時間13日，在波蘭首都華沙的普多斯基廣場，在波蘭國防部舉行的軍歌合唱大會上，記者遇見的大學生皮奧特爾（音）壹起唱著軍歌，用力揮舞著波蘭國旗。 當天的活動吸引了包括2030壹代在內的數千名市民。波蘭將在26日與韓國簽訂了進口價值57.7億美元（約7.7萬億韓元）的K2黑豹戰車、K9自行火炮的第壹個正式合同，掀起了年輕人的入伍熱潮。因為，隨著與烏克蘭接壤的波蘭成為對抗俄羅斯入侵烏克蘭的北大西洋公約組織的最前線，“俄羅斯總統普京的野心有可能波及波蘭”的不安感正在擴散。 記者見到的波蘭年輕人表示：“曾經反對戰爭的朋友們也認為，‘現在應該保衛國家’，正在加緊入伍。”波蘭政府表示，將在5年內將兵力增加2倍以上，並正式開始擴充軍備。 波蘭對烏克蘭武器提供規模居第三位，排在美國和英國之後。波蘭為了填補因提供援助而產生的武器空白，開始大量購買韓國產武器。波蘭副總理兼國防部長馬裏烏斯·布拉斯紮克24日在接受媒體采訪時表示：“180輛K2黑豹戰車和212門K9自行火炮將在今年內交付給波蘭，”“為此將於26日簽訂第壹份正式合同。”

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