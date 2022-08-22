小學生在水上樂園昏迷後死亡……在水裏漂了八分鐘，誰也不知道. August. 22, 2022 07:47. by 李仁模 imlee@donga.com. 壹名小學壹年級學生在水上公園玩時掉進水裏，昏迷40多天後死亡，警方正在展開調查。據悉，事故當時，該兒童在水中昏迷了8分鐘左右，但安全人員或同來的跆拳道學院相關人士誰都沒有發現。 據警方透露，6月25日，在江原道洪川郡某水上公園玩水的小學生A某（7歲）被發現溺水昏迷，被送往醫院，但在41天後的5日死亡。監控錄像畫面分析結果顯示，A某在波浪池發生事故的時間是上午10點41分，獲救的時間是10點48分~49分。身穿救生衣的A某趴在水中漂浮了7至8分鐘，但誰都沒有意識到這壹點。據悉，直到A某就讀的跆拳道補習班以外的其他跆拳道補習班相關人士晚些時候發現為止，安全人員都沒有意識到這壹點。在補習班相關人士喊叫後，才急忙跑來。 據悉，當時包括A某就讀的補習班在內，共有5所跆拳道補習班、160多名學生集體來到水上公園玩水。經確認，A某就讀的補習班有2名領隊和40多名學生壹起來。特別是A某遭遇事故的波浪池，120厘米以下的兒童要和監護人壹起才能使用。A某的身高為117厘米，只有監護人在身邊才能使用遊泳池，但補習班相關人士可能沒有遵守這壹規定。 A某的父母在接受媒體采訪時表示：“如果知道是和其他跆拳道學院聯合，有那麽多學生去，就不會讓他去，”“如果安全人員和跆拳道學院的領隊們早點發現，沒有錯過黃金時間，就不會這樣了。” 對此，警方正在以學院相關人士和水上公園為對象，對業務過失致死和違反重大災害處罰法等嫌疑進行調查。江原道警察廳相關人士表示：“正在通過監控錄像精密分析和目擊者及相關人士的陳述等，掌握準確的事故經過。”

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