解除就業限制的李在镕，預計將邁出寬幅步伐……有望最先造訪華城-平澤半導體工廠. August. 15, 2022 07:24. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星電子副會長李在镕（照片）12日因8•15光復節特赦而復職，隨著他的營業限制被解除，他的首次對外行動備受關註。可以自由進行經營活動，預計會進行國內外事業場等現場訪問和與主要人士的會面等廣範圍的活動。 14日，據企業界透露，預計李在镕副會長將在光復節長假後，與三星電子設備經驗（DX）部門負責人（副會長）韓鐘熙和半導體（DS）部門負責人（社長）景界賢等首席執行官（CEO）檢查經營懸案。此前，去年8月李副會長以假釋出獄後，在三星瑞草辦公樓召集了主要CEO，檢查了懸案。 預計此次也將正式展開現場經營活動。三星的壹位相關人士表示：“此前因為就業限制，行動受到了限制，預計會與之前沒有見過的重要人士見面，進行事業構想等”，“預計海外巡訪步伐也會進壹步擴大。” 預計訪問可能性最高的地方是半導體事業場。因為最近全球經濟蕭條，信息技術（IT）產業需求萎縮，半導體行業也呈現出惡化的趨勢。世界首次批量生產3納米（1納米等於10億分之1米）矽代工（半導體委托生產）產品的京畿華城園區或5月美國總統拜登訪韓的平澤園區等被提及。 也有可能親自參觀三星數碼廣場等營業現場。有預測稱，最近因通貨膨脹等經濟蕭條，家電產業增長勢頭放緩的情況下，有可能強調“現場”。此前，在2020年中秋節即將到來之際，李副會長也曾訪問過數碼廣場。

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