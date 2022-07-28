受騙青年. July. 28, 2022 07:47. . 酒，賭博，女人！這是可以誘惑男人並使其滅亡的三件套。因為無法忍受這三種誘惑而墜落的男人何止壹兩個呢？不僅在古代神話和聖經中，在現代的日常生活中也能經常看到那種男人的故事。17世紀法國畫家喬治•德•拉圖爾將壹個富有的青年陷入誘惑陷阱的場面用畫作記錄了下來。 拉圖爾生前是人氣很高的畫家，甚至路易13世都購買過他的作品。雖然因弘揚信仰的虔誠氛圍的宗教化而名聲大噪，但他也擅長於給予道德教訓的體裁畫。這幅畫是尖銳而又機智地諷刺欺騙橫行的世界壹面的體裁畫。 畫面中出現了圍坐在桌子旁玩紙牌賭博的三個人。身穿華麗高級服裝的右邊青年只盯著自己手中的卡片。稍稍偏離畫面中心的位置，是壹位佩戴精致發飾、胸肩袒露的風塵女子。侍酒的女傭人悄悄地把青年的卡牌信息遞給她。坐在左邊的騙子已經確保了多張決定勝負的A牌。當然，這是騙人的把戲。除了青年之外，其他三人似乎很熟悉，各自集中於各自的角色進行合作。偶然進入賭場的青年肯定會失去所有的金幣。詐騙男子正面出示自己的卡片，將畫面外的觀眾也吸引為犯罪旁觀者。 富人青年果真因為天真而被騙嗎？是啊。他之所以成為騙子的犧牲品，是因為愚蠢和無法控制的欲望。這是因為不了解情況，只看自己手中的牌的愚蠢。此後，青年們反省了自己的錯誤，過著端正的生活嗎？還是陷入反復的誘惑，面臨人生的危機？又或者難道他會向擁有財富和權力的父親告發，對他們全部進行處罰，自己又生活在另壹種快樂之中嗎？17世紀的畫像是在拷問我們。

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