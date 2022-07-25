“新冠肺炎有再次擴散的征兆……克制面對面會議-聚餐”. July. 25, 2022 07:43. by 宋忠炫, 具特敎 balgun@donga.com,kootg@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情顯示出再次擴散的征兆，國內企業再次加強了公司內部的防疫。 24日，據業界透露，三星電子最近通過公司內部公告，勸告克制包括座談會在內的聚餐和面對面會議、教育、活動等。另外，還要求克制國內及海外出差，不可避免的出差要盡量減少人員。因此，下月8日在美國紐約舉行的“三星Galaxy Unpack 2022”出差和9月在德國柏林舉行的歐洲最大的家電、信息技術（IT）展示會“IFA 2022”出差人力也很有可能比當初的計劃有所減少。 隨著新冠病毒國內確診患者劇增，LG決定在移動較多的夏季休假期間加強公司內部防疫方針。到下月31日為止，各組織將居家辦公比重維持在30%，並適用休假回歸前進行自我檢查，如果確認是陰性，就讓其上班等強化的防疫方針。 SK計劃，在辦公室工作時壹定要戴上口罩，並積極利用在家辦公，最大限度地減少公司內部感染。還再次強調了發現疑似癥狀立即隔離等現有防疫方針。現代汽車也要求教育和活動以非面對面形式進行，並克制私人聚會等業務以外的活動。

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