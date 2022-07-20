不變的“惹眼”李昇祐：“個性強，粉絲才喜歡”. July. 20, 2022 07:52. by 金正勛記者 hun@donga.com. “像我這樣個性很強的球員應該更多的在K聯賽中出現才好。” 韓國職業足球K1聯賽（第壹級聯賽）水原FC隊的李昇祐（24歲）是本賽季熱門話題的中心。無論是進球，還是慶祝動作，還是記者會，都備受關註。他在本賽季22場聯賽中攻入10球，目前排在射手榜第5位。球隊目前排在聯賽積分榜第6位。 最近在首爾某酒店見到的李昇祐說：“在良好的氛圍中踢球，不僅是球隊的成績，個人成績似乎也朝著積極的方向發展”，“雖然說我的個性很強，但我有要遵守的底線和規則。我認為，比賽風格也要有鮮明個性，才能為球迷呈現有觀賞性的比賽。” 去年12月穿上水原FC隊服時，對李昇祐來說憂慮多於期待。這是因為李昇祐曲折的足球人生。2011年加入西班牙豪門俱樂部FC巴塞羅那青年隊的李昇祐曾壹路高歌猛進。 2014年在泰國舉行的亞足聯（AFC）16歲以下亞錦賽是他的高光時刻。李昇祐連續4場比賽取得進球（攻入5球、助攻4次），帶領韓國隊進入決賽。在與日本隊的8強賽上，他長途奔襲50米多米，甩開對方3名防守隊員和守門員攻入壹球，受到了國內外的關註。 李昇祐在2017年轉會到意大利維羅納隊，成為主力，成功登上了成人舞臺。但是自2019年轉會到比利時聖特呂登隊後，他幾乎沒有參加比賽，競技水平大幅下降。李昇祐說：“在比利時時期很辛苦。沒有我能做的部分，我也覺得跟對不起自己。” 李昇祐因其在K1聯賽中的出色表現在海外也備受關註。最近意大利某媒體報道稱：“李李昇祐雖然離開了歐洲，但並未離開足球。正在韓國重生。”對於不同的競技狀態，李昇祐表示：“足球並不是壹兩天練習就能提高的運動。必須要有堅持不懈的精神，但我的競技能力也是堅持不懈的結果。”他接著表示，“本賽季最大的目標是在沒有受傷的情況下結束聯賽。希望能取得更多的進球和助攻。希望球隊能取得下賽季亞足聯（AFC）冠軍聯賽的入場券。” 對於將本賽季打造成個人年度的李昇祐來說，遺憾的部分是國家隊。李昇祐在2018年俄羅斯世界杯前夕突然被選中，在小組賽2場比賽中下半場替補出場。但在2019年6月與伊朗隊的友誼賽結束後，他再也未能入選國家隊。26人中有25人由國內派組成的2022東亞杯國家隊也未能入選。李昇祐表示：“不知道因為什麽原因不能入選國家隊”，“因為我不是完美的球員，所以無論是在運動還是比賽時，我都會考慮完善什麽。防守也要更加積極。”即使不是2022卡塔爾世界杯，也迫切希望再次在世界杯舞臺上亮相。李昇祐表示，“體驗世界杯，感覺很難用任何語言來解釋。如果能夠參加世界杯，不管是什麽角色，我都能接受。” 對於有沒有想再次登上歐洲舞臺的想法這壹點，李昇祐表示：“我來到韓國舞臺沒多久。暫時放下進軍歐洲等想法，集中精力在水原FC打好比賽。”

한국어