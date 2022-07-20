“比燃料便宜的紅酒”……令人哭笑不得的油價. July. 20, 2022 07:52. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “紅酒：比燃料便宜。別開車了，喝酒吧！” 18日，在紐約街頭漫步時，看到了葡萄酒店前的招牌字樣。當向店主問這是什麽意思時，他回答說：“汽油價格不是瘋漲了嗎？感覺人們會覺得很有趣，所以就寫了。”這句模仿“紅酒比精神咨詢（therapy）便宜”的句子偶爾在社交媒體上成為諷刺歷代級油價的話。還有賣寫有這句話的T恤的地方。 4月在加利福尼亞洛杉磯機場租車辦公室見到的負責職員立即向素不相識的記者訴苦說：“妳們州的油價是多少”，“洛杉磯的油價漲得太高了。”加利福尼亞汽油價格18日接近每加侖6美元，比美國平均價格（4.5美元）高出33%左右。今年5月，油價在美國歷史上首次突破了50個州全境美國人的心理防線4美元。 憤怒的油價民心也反映在輿論上。在當天的CNN輿論調查中，79%的受訪者表示“國家運營不善”。據分析，喬•拜登總統不顧“擁護人權侵害”的批評，前往沙特阿拉伯，參謀團連日來預測油價下跌也是為了安撫民心。 白宮經濟顧問賈裏德•伯恩斯坦當天表示：“部分地區油價有可能跌至每加侖4美元以下。”但是受到下調油價壓力的煉油企業因烏克蘭戰爭長期化等供給問題，預計很難下調油價。

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