“新冠再次流行”正式化……韓國政府考慮延長“確診者隔離時間”. July. 11, 2022 13:57. by 柳根亨記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 韓國政府正式判斷，目前國內新冠疫情的擴散情況相當於“再次流行”，將於13日公布應對新冠疫情再次流行的防疫措施。首先，政府正在討論將延長4周至7月中旬的新冠隔離治療義務措施，無限期延長至再次流行穩定為止的方案。保健福利部第二次官李基壹（音）8日在政府首爾大樓舉行的中央災難安全對策本部會議上表示：“新冠疫情再次轉變為擴散局面。現在是需要我們所有人保持警惕的時候，”“將制定夏季再流行的應對方案，下周向國民報告。” 據統計，8日新增新冠確診病例為19323例，比前壹天增加812例。通常在星期五患者會減少，但患者人數也比前壹天有所增加。最近壹周內發生的日均確診患者為15277名，比上周增加了86.5%。意味著新增壹名確診感染人數的感染再生產指數超過了上周的1，本周上升到了1.05。 政府正在苦思再次流行的穩定方案。由於會對經濟造成打擊，恢復實行限制營業時間、室外戴口罩等保持社交距離的舉措，社會上的負面情緒非常強烈。政府相關人士解釋說：“目前約有七成人在室外戴著口罩，因此恢復室外戴口罩的效果較差。” 不過，在休假季節即將到來之際，有必要采取減少移動量等提高警惕的措施。政府相關人士表示：“決定每4周對新冠確診患者的7日隔離義務進行評價，目前正在優先討論維持到再次流行穩定為止的方案。”

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