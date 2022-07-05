炎熱天氣導致韓國6月份電力需求量創歷史新高. July. 05, 2022 08:11. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，由於今年夏天酷暑肆虐，上個月的電力需求達到了歷史最高值。而顯示剩余電力的電力供應預備率（從電力供應能力中扣除最大電力需求的數值，再除以最大電力需求的數據）也有過下降到穩定電力供應“馬其諾防線”——10%以下的日子。 據電力交易所4日透露，6月份月均最大電力需求量為71805兆瓦，比去年同期增加4.3%。這是自2005年6月開始相關統計以來的最高值，6月份裏超過7萬兆瓦尚屬首次。特別是6月23日，電力供應預備率降至9.5%。通常預備率要超過10%，才能應對發電站停止工作等緊急情況，提供穩定的電力。 電力需求劇增是因為過早的炎熱天氣導致空調使用量增加。隨著新冠防疫措施的緩解，經濟恢復，產業界的用電量增加也產生了影響。因此有人擔心，今年電力需求最大增長的8月份，可能會進入“電力供需緊急階段”。 據產業通商資源部透露，今年電力需求最大的時期是8月第二周，屆時供應預備力將降至5200兆瓦。如果供應預備力降至5500兆瓦以下，就進入了電力供需緊急階段中的“準備”階段。如果今年進入電力供應緊急階段，將是自2013年8月以後時隔9年再次發布緊急警報。產業部相關人士表示：“為了穩定的電力供應，將追加確保9200兆瓦預備電力。我們將努力避免發生像大停電壹樣的最壞情況。”

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