貿易逆差出現慢性化跡象……急需出臺出口對策，擺脫低增長束縛. July. 02, 2022 07:39. . 產業通商資源部和關稅廳昨天表示，從今年4月到6月，隨著進口多於出口的赤字狀態持續，上半年貿易赤字達到了歷史最高值103億美元。貿易赤字連續3個月持續是自2008年金融危機以後時隔14年再次出現。 出現歷史上最嚴重的貿易逆差是因為烏克蘭戰爭導致的供應困難導致能源和原材料價格暴漲。短短壹年時間裏，原油價格上漲1.6倍、天然氣價格上漲3.3倍、煤炭價格上漲3.5倍，上半年能源進口額同比增長近90%。相反，連續15個月呈現兩位數增長趨勢的出口在上個月只增加了5.4%。產業部分析說：“由於貨物連帶罷工導致的物流差池，生產和出貨出現了差池，導致汽車和壹般機械的出口減少。”由於外部因素受到沖擊，再加上內部問題，貿易成績單亮起了紅燈。 問題是，這種貿易赤字不是壹時的現象，而是很有可能慢性化。目前，韓國因美中經濟蕭條和持續的全球物流大亂，貿易條件大幅惡化。在高油價持續的情況下，夏季能源需求劇增，因此赤字幅度有可能進壹步擴大。如果全球通貨膨脹和供應網的不安固定化，韓國將很難找到出路。企業已經預測，今年下半年主力領域電氣電子、鋼鐵、石油化學行業的出口將減少。 由於擔心全球經濟蕭條，再加上貿易赤字沖擊，昨天韓國綜合股價指數（KOSPI）時隔18個月再次跌破2300點大關。貿易依賴度高的韓國如果不能使貿易收支扭虧為盈，整個經濟就會停滯不前。政府昨天出臺了擴充中小企業專用共同物流中心、運營網上常設展示館等中小企業出口支援政策，但是現在的貿易危機不是用這種短期應對就能解決的問題。有關當局應進入貿易現場，傾聽企業的困難。為了擺脫貿易赤字慢性化和低增長的束縛，應該立即實行全方位的支援體系。

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