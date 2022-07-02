美聯邦大法院：「政府沒有限製溫室氣體排放的權限」…… 拜登：「顛覆美國的破壞性決定」. July. 02, 2022 07:42. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國聯邦大法院上月30日（當地時間）判決政府沒有限製溫室氣體排放的權限。以溫室氣體減排為目標的拜登政府的「能源外交」將不可避免地受到打擊。推翻墮胎權利等大法院接連下達爭議性判決，預計美國社會的分裂也將進一步加劇。 聯邦大法院院長約翰•羅伯茨在當天的判決書中表示：「美國議會沒有賦予環境保護署（EPA）限製所有發電站溫室氣體排放量的廣泛權限」，「EPA應該具體得到立法部的權限。」這是根據前奧巴馬政府2015年引入煤炭火力發電站溫室氣體排放限製後，西弗吉尼亞州提起訴訟而做出的判決。 拜登總統當天發表聲明強烈批評稱，「這是企圖顛覆美國的又一破壞性決定。」這一判決使拜登政府「2035年之前實現溫室氣體排放為零」的政策變得撲朔迷離。特別是，將清潔能源等作為印度太平洋經濟框架（IPEF）核心政策的拜登政府外交政策也亮起了紅燈。聯合國也破例發表聲明，擔心「對氣候變化的鬥爭出現了差池」。 此前，拜登總統表示，為了參議院通過墮胎權保護法案，必須對阻撓議事（無限製討論）條款適用例外規定。也就是說，要想中斷阻撓議事，必須改變需要60名以上議員同意的規定，通過法案。

한국어