勞資雙方都表示不滿的最低工資決定，應從提高生產效率、克服危機做起. July. 01, 2022 08:06. . 最低工資委員會決定，明年的最低工資為每小時9620韓元，每月201.058萬韓元，比今年上漲5%。代表勞資的委員們的意見分歧沒有縮小，最後以表決方式通過了公益委員們提出的方案，時隔8年終於達到了法定時限的要求。但是，直到最後關頭壹直要求上調18.9%的勞動界、希望凍結或小幅調整的經營界，都表示了強烈不滿。 明年的最低工資上漲率與今年的5.1%相似。考慮到5年間最低工資上漲了41.6%，再加上受烏克蘭戰爭等影響，原材料、食材價格暴漲，中小企業、個體戶陷入困境的情況，很難大幅超過物價漲幅。最低工資的上升也會導致上位工資勞動者的連鎖性工資上調要求。因此，實際上代言政府意見的公益委員們比韓國銀行消費者物價上漲率預測值4.5%稍微高壹些，而且每小時沒有超過1萬韓元。 物價暴漲導致工資上漲是事實。但問題是，很多企業連5%的上調都難以承擔。不滿5人的3家企業中，就有壹家連最低工資都給不了。也就是說，就算受到刑事處罰，企業也沒有能力支付。包括每周工作5天、15小時以上時多給壹天的周休津貼在內，明年的實際最低工資為每小時11555韓元。每周“14.9小時”的超短期工作崗位很可能進壹步增加。 幾年來，比其他發達國家急劇上升的最低工資引發了解雇職員、獨自工作的“獨自老板”增加等很多副作用。另壹方面，由於最低工資上漲，職員們轉移到服務行業，受此影響，造船企業等制造企業的人力困難非常嚴重。公司職員午餐價格上漲的“午餐通貨膨脹”將因此次最低工資的上漲而更加嚴重。 在物價上漲和經濟蕭條同時到來的滯脹危機中，應對最低工資上調沖擊的方法只有企業和勞動者齊心協力提高生產率。史無前例的“經濟颶風”襲來，如果勞資雙方繼續在工資上較勁，企業就會陷入虧損、工作崗位減少的惡性循環。在此次最低工資討論中被排除在外的各行業差別化、廢除其他發達國家沒有的周休津貼制等工資制度改善工作，也要加快速度。

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