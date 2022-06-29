經濟副總理秋慶鎬：“克制大企業-IT企業過度上調工資”. June. 29, 2022 07:46. by 朴熙昌, 周愛眞 ramblas@donga.com,jaj@donga.com. 韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬（照片）叮囑經營界不要過度上調工資。據分析，6%左右的物價上漲率正在現實化，因此認爲應該事先切斷“工資引發的通貨膨脹”。勞動界反駁道：“政府介入勞資問題。” 秋副總理28日在首爾麻浦區韓國經營者總協會會館舉行的與經營者總協會會長團的座談會上表示：“考慮到我國經濟的困難，希望經營界克制過度的工資上調，將工資上調到適當的水平。”他表示：“工資基本上是勞資之間自主決定的事項”，“過度的工資上調有可能進一步擴大大企業和中小企業的工資差距，放大中小企業、勞動弱勢群體的相對剝奪感，最終會加劇社會矛盾。” 實際上，最近主要大企業開始上調10%左右的工資，這種基調出現了擴散的征兆。今年第一季度（1~3月）中小企業的工資僅爲大企業的50.6%。這一差距比去年（59.4%）進一步拉大。 秋副總理強調，爲了穩定暴漲的物價，需要克制過度的工資上調。他在座談會結束後解釋說：“如果物價上漲，工資就會上漲，其高工資會再次導致物價上漲的惡性循環”，“信息技術（IT）企業或大企業的高工資現象開始擴散的話，就無法控制。”他接著補充說，“爲了物價穩定所做的一切努力都可能化爲泡影。” 韓國經營者總協會會長孫京植表示：“企業也共享問題意識，因此計劃積極努力解決這些問題。”他還向政府提出了企業能夠感受到的強有力的規制改革、解除派遣勞動許可限制等勞動改革、降低繼承稅最高稅率等稅制改編。 秋副總理表示：“規制改革是不容易的事情或必須要做的事情，政府將作爲第一課題推進”，“如果因規制導致投資、創造工作崗位有困難，希望隨時提出建議。”三星電子社長李仁用、SK SUPEX追求協議會SV委員長李亨熙、現代汽車副社長鄭相彬、LG社長河範鍾、樂天控股副會長宋容德等經營者總會會長團27名成員出席了當天的座談會。 勞動界立即出現了批評的聲音。韓國工會總聯盟發言人李智賢表示：“很難理解以自由主義和市場經濟很重要爲由，強調民間自律的政府爲何要介入大企業勞資問題”，“不能人爲地降低大企業勞動者的工資，而是先糾正大企業和中小企業之間的不公平交易慣例，工資差距自然會消除。”

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