“東方人女指揮家？登上舞台後只想著歌曲”. June. 29, 2022 07:47. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “從今年下半年開始，舊金山歌劇院100周年季將開始忙碌起來。正好空了幾天日程，但是收到了很好的提議，爲了和父母見面，正在愉快地准備著。” 擁有99年曆史的美國舊金山歌劇院（SFO）音樂總監、去年8月就任的指揮家金恩善（42歲）將登上祖國的舞台。她將指揮7月21日、22日在首爾樂天音樂廳舉行的首爾市立交響樂團“金恩善的德沃夏克新世界交響曲”演唱會。 她在28日通過視頻舉行的記者座談會上表示：“11年前曾在統營指揮過貝斯手延光哲的獨唱會伴奏，但作爲職業指揮家的國內舞台尚屬首次。” 去年11月和12月，金恩善曾在被稱爲世界歌劇界夢想舞台的紐約大都會歌劇院客串指揮過普契尼歌劇《波希米亞人》。《紐約時報》（NYT）評論家安東尼•托馬西尼稱贊說：“普契尼的樂譜如此新鮮地演奏，真是時隔許久”，金恩善在12月被《紐約時報》評選爲古典音樂部門的“年度文化界新星”。 她回憶說：“在延世大學作曲系在校期間擔任《波希米亞人》彩排鋼琴演奏者時，崔承漢教授勸我‘指揮一下’，這成了自己成爲指揮者的契機。”她透露，下賽季自己也將以《波希米亞人》在意大利最著名的歌劇院米蘭斯卡拉首次亮相。 對于此次將指揮的德沃夏克第9號交響曲《自新世界》，她表示：“我認爲韓國音樂家尤其適合斯拉夫情緒。第一次在舊金山歌劇院指揮的歌曲是德沃夏克歌劇《露莎卡》，在學習捷克語的同時，也認真准備了。我想在祖國指揮德沃夏克。” 在7月的首爾市交響樂團演奏會上，除了《自新世界》之外，還將演奏金澤洙的創作曲《Spin-Flip》、魯托斯瓦夫斯基的大提琴協奏曲1號（瑞士大提琴演奏家克裏斯蒂安•波爾泰拉合演）。盧托斯瓦夫斯基的協奏曲是6月大提琴演奏家崔夏榮在比利時伊麗莎白女王大賽決賽中演奏並奪冠的曲子。對于金澤洙的歌曲，她說：“這是作曲家從與自己同名的乒乓球選手那裏得到靈感，描寫乒乓球比賽的歌曲。很容易理解，很有意思。” 她說：“指揮的時候，比起自己，更注重歌曲，所以忘記了自己被看成是東方女性的事實。” “切實感受到自己是女性的時候，就是與粉絲們見面的時候。年輕女性們說‘您站在指揮台上就能得到靈感’。去指揮辛辛那提管弦樂團時，把那場演出作爲隱退謝幕作品的女中提琴團員說‘一輩子都沒想到會遇到女指揮’。” 她表示，在今年秋天開始的舊金山歌劇院創立100周年賽季中，將指揮約翰•亞當斯作曲的世界首演歌劇《安東尼和克萊奧帕特拉》等。她補充說：“每年都會有一首瓦格納歌劇、一首威爾第歌劇、一首廣爲演奏的歌劇、一首同時代歌劇，積累穩固的常備劇目。”

한국어