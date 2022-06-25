新冠生活補助將只發給中等收入以下. June. 25, 2022 07:23. by 金素英記者 ksy@donga.com. 從7月11日起，向新冠確診者支付的生活補助和帶薪休假費的支援對象將減少。這是由於新冠疫情趨於穩定為了減少財政負擔而采取的措施。 據中央災難安全對策本部24日透露，從下月11日起，新冠確診患者獲得的生活補助將出現“收入標準”。目前與收入水平無關，壹個家庭內新冠確診者1人可獲得10萬韓元的生活補助，2人以上可獲得15萬韓元的生活補助。今後，只有“標準中等收入100%以下的家庭”才能得到支援。支援金額不變。 判斷是否屬於標準中等收入100%以下家庭的標準是健康保險費。把新冠確診者家庭成員繳納的健康保險費加在壹起，然後計算是否在標準額以下。此時的標準額，根據家庭成員人數和健康保險加入者的類型而有所不同。4人家庭的家庭成員，△全部為職場加入者，每月繳納18.0075萬韓元以下△全部為當地加入者，健康保險費每月繳納18.7618萬韓元以下△如果職場加入者和當地加入者都有，每月繳納18.2739萬韓元以下時，就是支援對象。健康保險費的確認及咨詢，可在國民健康保險公團網站（www.nhis.or.kr）和呼叫中心（1577-1000）進行。 給新冠確診職工享受帶薪休假的中小企業發放的帶薪休假費，也將壓縮到“從業人數不到30人”的企業，支援對象將減少。現在則是發放給所有中小企業。帶薪休假費補助額與目前“每天最多4.5萬韓元，最多5天”相同。在未滿30人的企業工作的從業人員，約占全體中小企業從業人員的75%。 此外，政府對居家治療者的非面對面診療費、門診中心診療費等的支援也將中斷。此前，政府壹直支援居家治療醫療費中原本應由患者負擔的“本人負擔金”，但今後將改為由患者承擔。政府認為，通過此次措施，居家治療者平均將承擔約1.9萬韓元的醫療費。但是，政府將繼續支援帕克斯洛韋德等新冠藥物和住院治療費。

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