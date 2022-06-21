BTS第6次登頂Billboard專輯排行榜. June. 21, 2022 07:52. by 林熙潤記者 imi@donga.com. 防彈少年團在Billboard專輯排行榜上第六次獲得了第一名。 美國公告牌19日（當地時間）通過在網站上發布的排行榜預告報道表示，防彈少年團的新專輯《Proof》（10日發表）在本月25日的《公告牌200》（綜合專輯排行榜）上登上了冠軍寶座。據Billboard透露，《Proof》在發行第一周就創下了相當于31.4萬張的專輯銷量。 Billboard不僅根據CD、LP等手握的物理專輯銷售量，還根據數字音源的流媒體和下載次數等多個指標確定排名。Billboard解釋說：“《Proof》的大部分銷量都由CD占據。” 至此，防彈少年團自2018年6月以《Love Yourself 轉‘Tear’》首次登上該排行榜榜首以來，包括《Love Yourself 結‘Answer’》、《Map of the Soul：Persona》、《Map of the Soul：7》、《BE》在內的6張專輯登上了Billboard專輯排行榜的第一位。 專輯主打歌《Yet To Come（The Most Beautiful Moment）》也很受歡迎。這首歌在15~19日MBC M《SHOW! 冠軍》、Mnet《M COUNTDOWN》、KBS2《音樂銀行》、SBS《人氣歌謠》等國內主要歌謠排行榜節目都獲得了冠軍。20日下午，《Yet To Come》的MV在YouTube上的點擊量突破了1億次。 防彈少年團14日通過油管（YouTube）宣布暫時中斷團體音樂活動。成員鄭號錫（J-HOPE）將于下月出演美國芝加哥Lollapalooza音樂節等，暫時將致力于個人音樂活動。

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