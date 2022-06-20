《Halo》主人公Yerin Ha：“將出演斯皮爾伯格制作的作品？簡直不敢相信”. June. 20, 2022 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “聽到確定出演的消息後受到了衝擊。去拍攝現場的時候也不敢相信。” 美國電視劇《光環Halo》的主人公、韓裔澳大利亞演員Yerin Ha（河藝琳•24歲•照片）16日在接受韓國媒體視頻采訪時回憶起選角當時的情景，掩飾不住內心的興奮。《光環Halo》是全球在線視頻服務（OTT）派拉蒙Plus的作品，由史蒂芬•斯皮爾伯格制作。今年3月公開後，在派拉蒙Plus電視劇中，4、5月份該劇一直占據著世界第一的位置。韓國國內16日通過電視公開了9集的全部內容。爲迎接《光環Halo》在韓國公開而訪韓的她表示：“韓國觀衆也能看到這部電視劇，感到非常榮幸。” 《光環Halo》是根據主機遊戲平台XBOX的同名遊戲改編的科幻大片。該劇講述了26世紀，人類對抗外星種族“星盟”的襲擊的故事。她飾演生活在馬德裏格爾行星上的叛軍領導人河鎮（孔政煥飾）的女兒河關一角。兩人在劇中用韓語進行了“爸爸”、“冷靜”等部分對話。 在與星盟對抗的過程中，她展現了高難度的動作戲。她說：“6周的時間裏，我一直在鍛煉身體，甚至想吐。爲了飾演河關這一角色，我剃掉了兩側的劉海，現在還是那個狀態。”她接著說：“拍攝動作場面較多的第一集花費了一個月的時間。雖然大腿受傷很痛苦，但還是咬緊牙關跑了起來。” 出生于澳大利亞的她在當地上學，來到韓國後在桂園藝術高中開始學習演技。之後她在悉尼國立戲劇藝術院（NIDA）完成了學士課程。通過美國ABC電視劇《礁浪點》出道後，她還站在了悉尼話劇舞台上。她說是外婆孫淑（78歲）培養了自己的夢想。她說：“奶奶說‘現在你不再是孫淑的孫女了，我會成爲河藝琳的奶奶’。” 從下月開始在匈牙利等地進行爲期9個月的《光環Halo》第二季拍攝的她，還透露了自己在美國好萊塢的抱負。 “我喜歡宋康昊和Sandra Oh（吳珊卓）。我想成立制片公司，在好萊塢給年輕的東方演員提供機會。希望通過《光環Halo》給他們帶來更多的機會。”

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