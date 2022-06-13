韓美日：“擴大對朝演習” VS 朝鮮：“強對強正面交鋒”. June. 13, 2022 07:43. by 申晋宇, 申圭鎭 niceshin@donga.com,newjin@donga.com. 韓美日國防部長時隔2年零7個月再次面對面會面，就導彈警報演習與探測和追蹤彈道導彈演習正常化等加強對朝鮮合作的方案達成了協議。朝鮮時隔兩年再次針對南方使用了“對敵鬥爭”壹詞。朝鮮國務委員長金正恩宣布“強對強、正面交鋒的鬥爭原則”，明確表示將提高導彈和核能力。在朝鮮即將進行第七次核試驗的情況下，“韓美日對朝鮮”的對抗格局更加鮮明，圍繞韓半島的緊張感也壹觸即發。 韓國國防部長李宗燮11日在新加坡舉行的第19屆亞洲安全會議（香格裏拉對話）上，與美國國防部長奧斯汀、日本防衛相岸信夫舉行防長會談，決定定期舉行在各國海上的艦艇上實施的導彈警報演習和在太平洋壹帶進行的探測和追蹤彈道導彈演習，並予以公開。此前，這些演習的原則是按季度實施，但並沒有及時舉行，隨著2018年轉變為南北及朝美對話基調，演習結束後也沒有對外公開。三國決定，今後根據朝鮮的挑釁程度和方式，擴大此前沒有進行的聯合軍演的範圍。 在三國防長會談之前舉行的韓美防長會談中，雙方討論了朝鮮進行第七次核試驗時迅速展開美國戰略資產等有關延伸威懾的共同應對方案。據悉，兩名部長還同意將文在寅政府縮減的韓美聯合軍演規模擴大到包括實際機動軍演在內的範圍。 朝鮮官方媒體11日在提到此前8日至10日舉行的黨中央委員會全體會議擴大會議的決議時表示：“（會議）闡明了對敵鬥爭和對外事業部門應堅持的原則和戰略戰術方向。”會議把5個月前的第四次全體會議上使用的“北南關系”改為“對敵鬥爭”，大幅提高了水平。金正恩表示，“自衛權就是維護國權的問題”，“我們在維護國權方面寸步不讓”，提出了“強對強、正面勝負的鬥爭原則”。朝鮮此次任命“美國通”崔善姬為外務相，任命李善權為全權負責對南問題的黨統壹戰線部部長。李善權在2018年9月平壤韓朝首腦會談時，在韓國企業總裁面前說話稱，“冷面嗓子裏能吃下去嗎”，從而引發了爭議。韓國政府消息靈通人士評價道：“讓屬於對美、對韓強硬派的兩個人擔任要職本身，就確認了朝鮮的對外強硬基調。”

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