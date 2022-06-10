開始審議最低工資……討論不應誘發通貨膨脹和失業問題. June. 10, 2022 07:57. . 最低工資委員會昨天正式開始了明年的最低工資審議。經營界主張，由於最低工資已經提高到小型個體戶、中小企業無法承擔的程度，因此今年最低工資9160韓元要維持到明年。兩大勞總則表示，由於14年來的最高物價，低工資勞動者正在經歷困難，要求將工資上調30%，提高到11860韓元。雙方的差距擴大到了2700韓元，預計將引發比任何時候都激烈的爭議。 韓國的最低工資在過去幾年裏史無前例地急劇上漲。從2016年起到去年，最低工資累計上漲率為44.6%，是美國、英國、德國、法國、日本等5個發達國家平均上漲率的4倍。與勞動者平均工資相比，最低工資的比率也在經濟合作與發展組織成員國中名列前茅。另外，與根據地區、年齡等制定不同最低工資的美國、加拿大、日本等不同，韓國對所有勞動者適用同樣的標準。 最低工資的過快上調已經產生了很大的副作用。今年3月全體就業者中，個體戶所占的比重自開始統計以來首次下降到20%以下。這是因為，因最低工資上漲而飽受痛苦的個體戶們經過新冠疫情的漫長隧道後，放棄了事業。相反，不使用雇員的“單幹社長”正在持續增加。因為工資負擔，引進了無人自助服務機，解雇了老職員，讓家人到店裏工作。因食材價格暴漲而陷入困境的餐廳、咖啡店主人之間出現了“連最低工資的職員都不能帶回家”的不滿。相反，公務員和公共企業、大企業職員幾乎沒有受到上調最低工資的沖擊。 今年消費者物價上漲率預計為4%左右，將是決定最低工資時需要考慮的因素。但是，在滯脹（經濟停滯中的物價上漲）危機中，超過物價上漲的最低工資上調可能會成為最壞的選擇。過度的最低工資上漲很有可能增加企業的負擔，導致服務、商品價格上漲。如果物價上漲的惡性循環開始，消費者捂緊錢包，經濟惡化，青年、女性、高齡者等勞動市場弱勢群體的工作崗位將最先受到威脅。勞資雙方都需要壹起生存的智慧。

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