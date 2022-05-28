芬蘭總理突然訪問烏克蘭. May. 28, 2022 07:30. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭放棄長期保持的中立國地位，正在推進加入北約。芬蘭總理桑娜·馬林（37歲）當地時間26日突然訪問了烏克蘭。她在首都基輔與烏克蘭總統澤連斯基（44歲）舉行會晤，表明了支援烏克蘭的意誌。特別是，她前往俄羅斯軍隊集體屠殺烏克蘭平民的基輔附近的布恰和伊爾平，穿著防彈背心在街上散步，哀悼遇難者。 據法新社等媒體報道，馬林當天在會見澤連斯基時表示，“尊敬為自由而戰的烏克蘭國民的英雄精神，”烏克蘭的入侵將成為整個歐洲的壹個轉折點。她還說，俄羅斯要想恢復以前的地位，需要幾十年時間。澤連斯基也表示，“芬蘭的軍事支援對我們來說很有價值”，期待芬蘭在烏克蘭加入歐盟問題上也能給予很大的幫助。 馬林還前往布恰和伊爾平參觀了集體屠殺的現場。她表示：“支持國際刑事法院為查明俄羅斯的戰爭犯罪並判決俄羅斯有罪而實行的所有行動。”在會見澤連斯基時，她身穿黑色褲子和黑色短袖T恤，在布恰和伊爾平時身上還穿著黑色防彈背心，受到了烏克蘭軍人的大規模護衛。她在這裏會見烏克蘭總理什米加爾時，建築物內到處都擺放著麻袋，讓人切實感受到了當時的情況。 2019年12月執政的馬林從就任總理起，就作為世界最年輕的總理備受矚目，通過組成女性優勢內閣、積極使用社交媒體等，被評價為代表世界年輕政治家。芬蘭與俄羅斯接壤約1300公裏。

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