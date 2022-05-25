提前預熱的歐冠聯賽…7月將在國內舉行. May. 25, 2022 08:01. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（30歲）所屬球隊托特納姆熱刺隊和西甲聯賽豪門俱樂部塞維利亞隊將在韓國國內展開對決。兩支球隊都是成功進軍下賽季的歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的強隊，球迷們可以在國內“直觀”歐洲頂級聯賽俱樂部之間的對決。 將于歐洲足球季前賽期間的7月訪問韓國的托特納姆熱刺隊和塞維利亞隊將于同月16日在水原世界杯體育場進行比賽。托特納姆熱刺隊24日通過球隊官方Instagram表示：“在今年夏天前往韓國的季前巡回賽上，已經確定與塞維利亞的對決。”包括孫興慜效力的英格蘭足球超級聯賽（EPL）在內的歐洲足球5大聯賽每年8月開幕，一直持續到第二年5月，在下個賽季開始之前，在約3個月的季前賽中，爲了海外球迷，將會輾轉于其他國家進行比賽。 托特納姆熱刺隊和塞維利亞隊在2021~2022賽季的參賽聯賽中分別排在第4位，成功晉級到下賽季的UEFA冠軍聯賽。英超聯賽和西甲聯賽共有20支球隊，兩支球隊積分也相差無幾，分別爲71分和70分。在2021~2022賽季UEFA俱樂部排名中，塞維利亞排在第12位，比托特納姆熱刺隊（第14位）高2位。塞維利亞是此前在UEFA歐聯杯（歐羅巴聯賽）上6次奪冠的西甲代表俱樂部。歐羅巴聯賽是UEFA主辦的俱樂部對抗賽中等級僅次于最高級的冠軍聯賽的次高級賽事。托特納姆熱刺隊曾在歐聯杯上兩次奪冠。兩隊在此次訪韓比賽中，孫興慜和哈裏•凱恩（29歲）、德揚•庫盧塞夫斯基（22歲）率領的熱刺隊和伊萬•拉基蒂奇（34歲）、盧卡斯•奧坎波斯（28歲）、埃裏克•拉梅拉（30歲）支撐的塞維利亞之間的攻擊線對決將吸引球迷們的眼球。拉梅拉從2013~2014賽季開始在托特納姆熱刺隊效力了8個賽季，去年才換上塞維利亞隊球衣，在得知兩支球隊成功進行對決的消息後，他還向托特納姆熱刺隊的老隊友們上傳了“馬上見面”的文章。拉梅拉是效力熱刺隊時與孫興慜展開主力競爭的中場球員。 這是托特納姆熱刺俱樂部第三次訪問韓國，也是自2005年7月參加俱樂部對抗國際大賽和平杯後，時隔17年再次在國內進行比賽。托特納姆熱刺隊2017年也曾訪韓，當時是爲了宣傳球隊而來。應Coupang Play的邀請訪韓的托特納姆熱刺隊在與塞維利亞隊的比賽之前，將于7月13日在首爾世界杯體育場與由國內職業足球K聯賽代表選手組成的“K聯賽明星隊”進行比賽。熱刺隊計劃在韓國停留期間進行社會貢獻、體驗韓國文化、參與足球訓練項目等活動。

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