出道25周年的芭蕾舞演員金周媛：“以也許是最後一場舞台的心態全力以赴”. May. 18, 2022 07:54. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “從某個瞬間開始，我就抱著‘這個舞台可能是最後一次了’的心態進行演出。” 迎來出道25周年的芭蕾舞演員金周媛（45歲•照片）的告白非常坦率。17日，在首爾江南區道谷洞演出企劃公司舉行的記者見面會上，她說：“作爲芭蕾舞演員說自己身體老化了並不容易，但承認自己上了年紀，每天運動3個多小時，正在努力鍛煉身體。” 作爲國立芭蕾舞團首席舞蹈演員活躍了15年的金周媛將作爲藝術導演和舞蹈演員展示芭蕾《Reverence》。該作品將于下月9日至12日在首爾瑞草區藝術殿堂自由小劇場舉行，是紀念金周媛出道25周年的演出。 演出時間共70分鍾，囊括了觀衆最想看的《芭蕾舞演員金周媛》的作品。其中包括了作爲她的國立芭蕾舞團處女作（1998年），給她帶來被稱爲舞蹈界奧斯卡獎的“Benois de la Danse”的《海盜》第二幕的臥室雙人舞（pas de deux）、《吉賽爾》的第二幕慢步雙人芭蕾舞（adagio）、編舞家李貞允的《天鵝之死》等。創作舞蹈方面有“用腳後跟走路的芭蕾舞演員”。她說：“芭蕾舞女演員主要使用腳前部，但經過長時間的舞蹈，自然而然地使用了腳後跟”，“融入了35年來跳舞時感受到的想法片段。” 另外，還設有配合父親金澤模演唱的歌曲，金周媛跳舞的舞台。《就見一面吧》、《像枯葉一樣》等兩首歌曲。票價爲2.5~4萬韓元。

한국어