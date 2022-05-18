MZ壹代選擇工作崗位的最優先事項：“工作與生活平衡”. May. 18, 2022 07:54. by 郭道英 now@donga.com. 據調查，韓國的MZ壹代（千喜年+Z壹代）評價工作崗位的最重要因素是“工作與生活的平衡”。據調查，如果工作地區在首都圈、年薪在3000萬韓元左右，就會被認為是“不錯的工作崗位”。 韓國經營者總協會17日發表了以1000名MZ壹代求職者為對象進行的“MZ壹代認為不錯的工作崗位看法調查”的結果。調查對象是全國20-39歲（1984年-2003年生）的男女。 此次調查中，對於“不錯的工作崗位”的判斷標準是什麽的提問，66.5%的應答者選擇了“工作和生活均衡的工作崗位”。回答“實現公平報酬的工作崗位”的人占43.3%，緊隨其後。此外，還有“福利制度完善的工作崗位”（32.8%）和“公司氛圍平向的、自由的工作崗位”（25.9%）等。選擇“保障退休年齡等可以長期工作的工作崗位”的應答者僅占14.0%。也就是說，與過去以充分的報酬和工作崗位穩定性為絕對標準的時代不同，表現出了不同的誌向。 對於“不錯的工作崗位”的年薪水平，回答“3000萬韓元左右”的人最多，占50.9%。其後依次為“4000萬韓元（27.6%）”“5000萬韓元以上（12.2%）”。 關於工作地點，回答“首都地區”的人占50.7%，遠遠高於回答“地方上”的人（11.6%）。隨著在家辦公等業務形態的多樣化，回答“與地點無關”的人也占37.7%。預計工作時間為“10年以內”（35.1%）、“壹直到退休年齡”（29.8%）、“10~20年”（27.6%）、“20年以上”（7.5%）。

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