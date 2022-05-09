“思維的差異”這句安樂的話. May. 09, 2022 07:45. . “生活在同一個世界卻聽不懂對方的話，這是因爲思維（想法）的差異。”—出自趙世熙的《刀刃》中 與《矮人射出的小球》系列作品中處處尖銳的文章相比，《刀刃》上面的文章看起來很無聊。我們從小學起就學習到人們之間存在想法上的差異，因此應該相互尊重的倫理。但長大成人後，“尊重”在很多情況下只是停留在“還是別說了”上。有一種流行是在網上發表某種主張後，自己加上“不可反駁”。最近甚至有人幹脆補充說，“反駁時你的話是對的。”這是在回避“反正說不通，你就當作自己是對的生活吧”。但這種流行的余味讓人不舒服的原因是，我仍然相信我們生活在“同一個世界”。 在現實世界中，要想堅持清新的個人主義，需要充足的金錢和時間。這些資源不是每個人都公平地擁有的。普通人只能爲權利和義務而爭吵。如果急于承認“想法上的差異”並省略對話，那麽之後會出現什麽呢？如果語言不通，會不會想用拳頭呢？或者多獲得1%的選票來壓制對方。“程序上的正當性”有時就像在民主主義社會給拳頭起的漂亮的名字。 因此，我想改掉不充分思考或不好好說話就用“想法的差異”這句安樂的話逃跑的習慣。歡迎反駁。在疲勞和失望之後，有可能會遇到無法縮小的間隙，但也有可能會發現間隙並不那麽大。在《刀刃》中，申愛對矮人叔叔這樣說。“只是彼此不認識而已，其實我們是一夥的。”

한국어