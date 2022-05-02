油類稅下調幅度從20%擴大到30%，汽油享受83韓元優惠. May. 02, 2022 07:57. by 具特敎 kootg@donga.com. 從5月1日開始，油類稅下調幅度從原來的20%擴大到了30%。汽油每升可追加下調83韓元。要想反映到所有加油站的價格上，預計會有1周至2周的時間差，國際油價有可能再次上升，因此實際感受效果可能會減少。 據企劃財政部透露，從當天開始到7月底，油類稅下調幅度將擴大到30%，汽油每升和柴油將分別下調83韓元和53韓元。此前，國際油價暴漲後，政府從去年11月12日開始將油類稅下調了20%。 油類稅下調原定於4月30日結束，但由於俄羅斯入侵烏克蘭事件，國際油價超過每桶100美元，因此決定進壹步增加下調幅度，追加實施3個月。如果汽油車每天行駛40公裏（每升油耗10公裏），每月可節省1萬韓元左右。 精打細算加油站和國內四大煉油公司直營店決定從實行當天開始將追加下調的部分反映在銷售價格上。據韓國石油公社油價信息服務Opinet透露，1日全國加油站汽油平均價格（以下午2時為準）為每升1956.22韓元，比前壹天下降了18.55韓元。汽油價格此前連續7天上漲，這部分反映了下調效果。不過，普通加油站的庫存量還剩下，預計會在1~2周左右的時間差後反映在價格上。 有分析稱，如果國際油價隨著國際形勢再次呈現上升趨勢，消費者的感受效果可能會下降。迪拜原油4月26日曾短暫跌至每桶100美元以下，但4月29日再次升至105.37美元。

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