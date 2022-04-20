美國國務院把韓國旅遊警報從“最高四級”降至“最低壹級”. April. 20, 2022 07:52. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國接連降低了為防止新冠疫情的擴散而對韓國等地適用的旅行警報。 美國國務院當地時間18日通過網站發布公告稱，對韓國的旅遊警報從原來的最高級別四級大幅下調至最低級別壹級。國務院的旅行等級分為最低的壹級“壹般性事前註意”和二級“強化的事前註意”、三級“重新考慮旅行”、四級“禁止旅行”等，共四個階段。隨著奧密克戎變異病毒擴散，韓國直到最近還維持四級。國務院雖然沒有說明大幅降低韓國旅遊警報的原因，但上周曾宣布，將大幅減少現有的四級警報國家，在世界各國中只有10%左右是四級警報國家。 美國疾病控制預防中心也把包括韓國在內的90個國家的旅遊警報從最高等級的四級下調到了三級。該疾控中心在勸告不要赴相關國家旅行時，會適用最高級別的四級。三級警報下，如果不接種疫苗，盡量不要去旅行。當天警報下降至三級的國家包括韓國、英國、法國、日本、澳大利亞、意大利、西班牙、俄羅斯等。 據分析，旅遊警報之所以大幅放寬，是因為在世界主要國家普及了疫苗，而且在美國形成了把戴口罩或海外旅行等防疫相關決定交給個人醫生的氛圍。航空業界也認為當局的“禁止旅行”勸告過度抑制了旅遊需求，要求放寬警報。

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