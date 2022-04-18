“Pachinko是对嘴上说不公平但依旧玩乐的人生的隐喻”. April. 18, 2022 07:59. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “彈子球遊戲（Pachinko•柏青哥）是對生活的隱喻。雖然大部分人嘴上說它不公平，但不管怎樣都要玩遊戲。” 最近因蘋果TV電視劇大賣而在國內書店成爲暢銷書的原著小說《Pachinko》（2018年）的李珉真作家（54歲•照片）17日在接受東亞日報書面采訪時做出了上述表示。《Pachinko》上月25日在蘋果電視台公開同名電視劇後，在海外網上書店亞馬遜的暢銷書排行榜上排名上升到了第70位。在國內，第1、2卷在教保文庫綜合暢銷書排行榜上更是占據了第1、2位。 “19歲的時候，我第一次想到寫《Pachinko》，但30年後才出版這本書。剛開始出書的時候，根本沒想到會有人氣。我只想講一個社會、曆史上正確、有閱讀價值的好故事。” 李珉真1968年出生于首爾，7歲時移民美國紐約，是旅美僑胞1.5代。她的這種經曆對寫以釜山、日本大阪、美國紐約爲背景的小說産生了影響。她說：“小說《Pachinko》是關于20世紀韓國曆史上重要的在日僑胞的故事”，“在日僑胞與生活在韓半島的韓國人或韓裔美國人有著不同的獨特經驗。”也就是說，光複後在日本生活的旅日僑胞遭受了嚴重的歧視。 對于電視劇化之後小說大受歡迎的原因，她表示：“我沒有專門爲了市場而寫文章，只是爲讀者寫文章而已”，“我想以政治、曆史、宗教、家庭等多種素材寫小說。”關于作品計劃，她表示：“正在寫包含在美韓國僑胞教育熱的個人第三部長篇小說《美國學院（American Hagwon）》。”

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