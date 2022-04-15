派獨礦工和護士的兒子將成爲美國聯邦法院法官. April. 15, 2022 07:57. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 在曾是派獨礦工的父親和護士母親家庭中長大的芝加哥聯邦法院法官約翰•李（54歲•李志勳）被提名爲聯邦上訴法院法官。如果李法官在參議院獲得批准，將成爲繼加利福尼亞第9上訴法院的法官赫伯特•崔（崔永祚）和法官露西•高（高慧蘭）之後，韓裔法律家中第三個成爲美國聯邦終身法官的事例。 美國白宮13日（當地時間）表示，拜登總統提名了5名新任聯邦法官。白宮對其中之一李法官介紹說：“他是第一個在第7聯邦上訴法院工作的亞裔美國人。”李法官自2012年就任伊利諾伊北部支院的聯邦法官後，時隔10年成爲了相當于韓國高等法院的聯邦上訴法院法官。 1968年，李法官作爲派獨礦工的父親李善九（82歲）和母親李華子（78歲）的三子中的長子，出生于德國亞琛。當時由于家庭困難，李法官在出生3個月的時候被送到大田，在外婆的手中長大。從德國移居美國的父母在1972年將4歲的他接到了美國。父親淩晨到工廠上班，母親在醫院當護士，因此白天他只能獨自在家學習，環境惡劣。 李法官曾就讀于哈佛大學，1992年畢業于哈佛大學法學院，2012年奧巴馬政府時期他被提拔爲聯邦法院法官。當年7月，李法官的就職儀式上，伊利諾伊州聯邦參議院議員迪克•德賓表示：“李法官從4歲時來到美國到成爲聯邦法官，他的故事充分說明了美國是一個多麽偉大的國家。” 李法官當時在接受某媒體采訪時表示：“在韓國的幼年時期形成了我的認同感，那段寶貴時間造就了現在的我”，“我一直懷著感激之情和思念之情。”他說：“看到父母在閱讀法律問題或法律文件時遇到困難，我開始思考法律的作用”，“努力不失去公正和謙虛。我想成爲一名能夠平等對待所有人、不放過他們聲音、傾聽他們的法官。”

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