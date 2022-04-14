“Naver第二辦公大樓是世界上最早的機器人親和建築”. April. 14, 2022 07:58. by 金道炯 dodo@donga.com. “‘Team Naver’就是在這個空間裏繼續創造協同效應的同時，還想嘗試融合新技術。” 13日在“Naver Meetup”活動中推出Naver未來計劃的Naver代表崔秀妍（41歲）這樣解釋了選擇京畿城南市Naver第二辦公樓“1784”作爲活動場所的原因。這是最適合用眼睛展示包括搜索、商務、內容、企業間交易（B2B）、機器人等多種事業領域的Naver未來的場所。今年竣工的1784位于NAVER現有辦公樓旁邊，目前只有部分職員入住，從未對外公開過。 Naver Labs、Naver Cloud、Naver Works等應用了此前研究的多種技術的1784中，最引人注目的就是代替人類業務的機器人。以沒有門檻的地面設計爲基礎，名爲“Rookie”的機器人利用專用升降機“機器人端口”自動將郵包和快遞送到職員們的座位上。Rookie是以建築物內部構築的第5代（5G）移動通信特化網和Naver Cloud環境爲基礎，接受外部命令自動啓動的無腦機器人（Brainless Robot）。 一旦Rookie來到酷似人類上半身的機器人“Ambidex”面前，就可以看到親自擦拭消毒、繪圖機器人“Alto-1”在智能平板上畫畫的樣子。Naver相關人士解釋說：“1784是世界上最早的機器人親和建築，從始于1784的地址（178-4號）的項目名稱出發，爲了體現1784年工業革命開始之年的意思，決定以大規模‘技術整合’的辦公樓名字命名。”

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