中國在烏克蘭戰爭中加快核武裝步伐，在沙漠中建洲際導彈庫. April. 11, 2022 07:42. by 金祺容 kky@donga.com. 據美國《華爾街日報》報道，中國領導層以對抗美國為由，正在加快核武裝的步伐。分析認為，在烏克蘭戰爭中出現的俄羅斯總統普京的核威脅發揮了效果。 《華爾街日報》9日援引熟悉中國領導層情況的消息人士的話報道說：「中國在烏克蘭戰爭前就一直在推進核戰鬥力的增強，通過此次戰爭得到了確信，」「對於美國克製直接介入戰爭的原因，可能得出了是俄羅斯擁有的核武器的結論。」報道還說：「中國表示擔心與臺灣發生軍事沖突時美國會使用核武器，因此正在增加核武器來應對。」也就是說，如果中國和臺灣之間發生沖突，就像烏克蘭戰爭一樣，為了防止美國的直接介入，中國正在增強核武器。 據分析衛星照片的專家們介紹，中國正在加緊建設位於西部沙漠地區甘肅省玉門附近的新型洲際彈道導彈「東風（DF-41）」機庫可疑設施100多處。在1月份拍攝的衛星照片中，遮擋機庫的臨時帳篷全部被拆除。這意味著擔心信息泄露的敏感工作已經結束。據悉，可搭載核彈頭的「東風-41」的最大射程為1.5萬公裏，可以瞄準美國本土全境。中國當局對這個機庫緘口不語。 美國專家推測，目前中國擁有數百枚核彈頭。有預測稱，到2020年代末，這一數字將增至1000多枚。

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