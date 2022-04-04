美好的事物很快就會消失. April. 04, 2022 09:30. by 이설 . “砰！像爆米花炸開一樣，櫻花樹們/在空中炸滿白色爆花的日子/暫時離開人世/去往地下休假。”―出自黃智宇的“想在這裏再多停留一段時間”中 僅在首爾一角就生活了近30年。人們叫那樣的我傻瓜。當初掙錢是不夠的。也是，只有把房子搬來搬去，增加坪數，才能致富。到底爲什麽不能搬家？別說不知道的話。不是做不到，而是沒做。 我家眼前有遊泳池。那二樓是室內羽毛球場。只要過人行橫道，就能看到自行車道。也就是說，這是最適合運動的環境。得益于此，我們全家在水下、球場上、自行車座上大顯身手。難道我擁有了魔女體能嗎？ 但是，最值得驕傲的事物另有其它。這就是櫻花樹綿延4公裏左右的散步路。每年櫻花季節，花蕾綻放讓人睜不開眼睛。像炸飯一樣，像爆米花一樣。簡直就是“爆花”的天地。要看花的話沒必要去遙遠的鎮海、複雜的汝矣島。 美好的事物很快就會消失。花兒達到巅峰的日子只有三四天。爲了不耽誤那段時間，我早晚都會出去走櫻花路。暫時放下忙碌的工作，勉強維持生計即可。正如詩人所說，暫時離開人世，像休假一樣盡情享受那一瞬間。也許有人會說那麽點櫻花，明年還會開，有什麽大不了的？是不是因爲新冠肺炎皮膚經受不了。一直被認爲是理所當然的日常生活崩潰了。沒能見到人，也沒法去旅行，就這樣失去了3年的歲月。如果錯過現在盛開的櫻花，誰能保證下次機會還能遇到呢？ 櫻花將盛開。仰望花兒隧道，我高興得張開嘴笑。留下這樣的天堂，讓我搬到別的地方去？哼，不知道誰更傻。

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