爲了不再出現“透明人夏恩”悲劇…文總統：“所有孩子都要申報出生”. April. 01, 2022 07:44. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 政府決定集中挖掘出生申報遺漏者，支援緊急保護及事後管理等，積極保護未申報出生的兒童。文在寅總統也強調：“所有出生在這片土地上的孩子都應該申報出生，接受國家的保護和養育。” 韓國政府31日召開了由國務總理金富謙主持的國政懸案檢查調整會議，討論了“未申報出生兒童保護對策”。從去年6月預告立法到上月4日向國會提交的出生通報制法案在國會通過及實施還需要一段時間，因此政府首先出台了相關對策。 首先，政府決定集中挖掘出生申報遺漏者（4日至11日），通過兒童保護機構調查和居民登記事實調查，積極發掘未申報的兒童。另外，爲了提供行政法律福利服務，各地方自治團體將設立“出生未申報者支援專門特別工作組（TF）”。 此外還決定支援目前向國會提交的出生通報制法案的通過。法案一旦通過，醫療機關長就要向地方自治團體長通報新生兒出生時母親的名字、身份證號碼、新生兒的性別和出生日期等信息。 隨著東亞日報在2019年1月報道了“透明人夏恩（化名）”事件，認爲需要出生通報制的輿論越來越高。夏恩在2010年12月出生2個月後死亡，但由于父母沒有申報出生，所以7年來一直沒有向行政當局公布死亡消息。 文總統當天在參謀會議上聽取了行政安全部關于未申報兒童保護措施的報告後指示說：“爲了不讓任何兒童成爲例外，在修改法律之前，也要根據現行法令制定徹底的對策。”

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