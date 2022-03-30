從今天起，確診患者可在社區醫院就診. March. 30, 2022 07:51. by 李誌胤記者 asap@donga.com. 從30日起，新冠確診患者在新冠疾病以外出現骨折、外傷等健康問題時，也可以到社區醫院或韓醫院就診。即使因確診而處於隔離狀態，也暫時允許外出進行診療。 中央防疫對策本部29日發表了《居家治療門診中心擴充推進方案》，內容包括從30日起，所有希望接診新冠患者的醫院都可以對確診患者進行診療。此前有人指出，現有的門診中心是以呼吸器官相關醫院為中心運營的，因此有新冠以外疾病的確診患者很難接受治療。 正在居家治療的新冠確診患者如果想接受面對面診療，可以去被指定為門診中心的醫院。必須事先聯系醫院預約訪問時間，不能訪問醫院以外的場所。處方藥也原則上由代理人領取。 即使訪問門診中心，新冠口服藥物也只有因新冠相關疾病接受診療時才能得到處方。例如，在皮膚科接受燒傷治療相關的診療，就不能開新冠口服藥的處方。 希望參與門診中心接診的醫院要規定新冠患者診療的時間段或另設空間。所有醫院都可以申請，也包括韓醫院。醫院級醫療機構從30日開始，診所級醫療機構從下月4日開始向健康保險審查評價院申請即可。從申請之日起即可對新冠患者進行診療。被指定為門診中心的醫院名單可以在健康保險審查評價院網站（www.hira.or.kr）上確認。 此外，隨著奧密克戎變異毒株的流行，今年以來因新冠病毒而死亡的人數可能在30日超過1萬人。29日新增237名死亡者，今年累計死亡人數達到9860名。據統計，當天新增確診患者人數為34.7554萬人。下一階段保持社交距離的措施將於1日公布。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來29日表示：「如果暫時解除所有保持距離的措施，流行擴大的可能性不小，因此正在逐步放寬保持距離的措施。」

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