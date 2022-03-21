因新冠疫情而使用照顧家人休假的勞動者，最多可獲得50萬韓元補助. March. 21, 2022 07:47. by 朴星民 min@donga.com. 對於因新冠疫情而使用照顧家人休假的勞動者，政府將最多補助50萬韓元。 雇傭勞動部20日表示，將從21日開始接受「新冠照顧家人費用緊急支援事業」的申請。支援對象是為了照顧感染新冠病毒的家屬而使用今年照顧家人休假的勞動者。即使家人中沒有新冠確診患者，但如果因小學2年級或滿8周歲以下子女的遠程上課、學校停課及幼兒園停課而使用照顧家人休假，也可以申請補助。滿18周歲以下的殘疾人子女也可以申請。 補助款為每名勞動者每天5萬韓元，最多10天。每周20小時以下的勞動者每天補助2.5萬韓元，短時間勞動者按工作時間的比例計算補助款。例如，每天工作5小時時，每小時可獲得6250韓元，每天可獲得31250韓元。今年已經使用照顧家人休假的情況也可以申請。 照顧家人假是無薪假，每年最多可使用10天。也可以一天天分開使用。工作時間未滿6個月的勞動者也包括在內。如果已經使用了無薪休假，可以與企業主協商，轉換為照顧家人休假後申請補助。對於沒有正當理由拒絕休假的企業主，將被處以500萬韓元以下的罰款。 補助照顧家人費用的事業始於2020年，到去年為止共向16.6萬多人支援了620億韓元。當初計劃截止到去年暫時運營，但由於奧密克戎大流行，確診患者劇增，今年也編製了95億韓元的預算。照顧家人費用的申請可以在雇傭勞動部網站（www.moel.go.kr）或管轄雇傭中心進行。

한국어