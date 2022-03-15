“想到家人-國民”…進球後哭泣的烏克蘭球員. March. 15, 2022 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. “想到家人和國民……” 雖然他打進了痛快的進球，但比起喜悅，追慕更重要。效力于英格蘭足球超級聯賽（EPL）西漢姆聯隊的烏克蘭國家隊出身的安德烈•亞爾莫連科（33歲•照片）14日在英國倫敦奧林匹克體育場舉行的與阿斯頓維拉隊的比賽中首發出場，在下半場第25分鍾攻入一球，幫助球隊以2比1獲勝。這是他本賽季的第一個進球。 亞爾莫連科在進球後面無表情地跑向觀衆席。接著雙手指向空中跪下。這是爲悼念在俄羅斯入侵烏克蘭時犧牲的本國國民而展開的進球慶祝活動。他用雙手捂住臉，隊友們拍著他的肩膀安慰他。慶祝儀式結束後，他的眼裏充滿了淚水。觀看比賽的觀衆們起立鼓掌。他在賽後說：“最近，我正在度過很難集中精力踢足球的時間。因爲烏克蘭的情況”，“俄羅斯軍隊每天都在殺害烏克蘭人。感謝擔心我和烏克蘭的球隊、球迷和英國人。” 目前，他的家人在俱樂部的幫助下逃離烏克蘭，目前停留在波蘭。球隊十分照顧他，給他放假。當天的比賽是他結束休假後複出後的第一場比賽。他說：“過去幾周只進行了3~4次訓練。訓練是不可能的。我只是想著我的家人和國民，在球場上傾盡了所有。” 西漢姆聯隊主教練大衛•莫耶斯表示：“亞爾莫連科的家人現在很安全。希望亞爾莫連科的進球能在一定程度上緩解烏克蘭人因戰爭帶來的痛苦。”

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