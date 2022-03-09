波波維奇取得個人執教生涯第1335場勝利，追平NBA主教練曆史最多獲勝場次. March. 09, 2022 07:35. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “希望有人能盡快打破我的記錄。” 取得美國職業籃球（NBA）主教練曆史最多獲勝場次（1335勝）的前金州勇士隊主教練唐•尼爾森（82歲•美國）在2年前曾說過這樣的話。不是沒有主語的茫然的期望。尼爾森准確地指出了聖安東尼奧隊主教練格雷格•波波維奇（73歲•美國•照片），並表示：“我認爲他可以打破我的紀錄。” 前主教練尼爾森的願望和預言只剩一場勝利了。8日，由波波維奇主教練率領的聖安東尼奧馬刺隊在美國得克薩斯州AT&T中心舉行的主場比賽中，以117比110戰勝了洛杉矶湖人隊。迪瓊特•穆雷得到26分、10個籃板球、8次助攻，爲球隊帶來了勝利。憑借著當天的勝利，波波維奇追平了由前主教練尼爾森創下的1335勝（693負）的NBA記錄。 波波維奇教練從1996~1997賽季開始擔任聖安東尼奧馬刺隊主教練。從成爲主教練的第二年1997~1998賽季開始到2018~2019賽季爲止，波波維奇率隊連續22個賽季進入季後賽（PO），期間球隊曾5次捧得總冠軍獎杯。三次入選“年度最佳教練”的他上個月還被選爲NBA曆史上最偉大的15名主教練之一。 從波波維奇和前主教練尼爾森的執教曆史來看，被稱爲“青出于藍”也毫不遜色。前主教練尼爾森在1992~1993賽季作爲金州勇士隊主教練，將波波維奇提拔爲教練，以師徒身份結下了兩個賽季的緣分。前主教練尼爾森在2398場比賽中取得了1335勝（1063負），勝率達到了55.7%，而波波維奇則指揮了2028場比賽，贏得1335場比賽，勝率達到了65.8%。波波維奇教練在時隔26年之後追上了尼爾森前教練從1976~1977賽季開始擔任主教練的30年間創下的1335勝紀錄。 波波維奇教練將在10日與多倫多猛龍隊的比賽中挑戰NBA曆史最多勝場數頭把交椅。

한국어