捐贈亞軍獎金的烏克蘭女子網球選手. March. 08, 2022 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 達亞娜•亞斯特列慕斯卡（22歲•烏克蘭）在本次大賽期間一直與烏克蘭國旗在一起。每當比賽結束時，她都會披在椅子上展出的烏克蘭國旗，以回應觀衆的掌聲。雖然身心疲憊，但她向全世界展示了自己與烏克蘭在一起的事實。 世界排名第140位的亞斯特列慕斯卡7日在法國裏昂結束的女子職業網球（WTA）巡回賽裏昂網球公開賽單打決賽中，以1比2（6-3、3-6、4-6）負于排名第64位的張帥（33歲•中國），獲得亞軍。這是她自2020年獲得阿德萊德國際亞軍後，時隔2年零2個月再次進入WTA巡回賽單打決賽，但個人生涯第4次奪冠被推遲。雖然沒能獲得冠軍，但亞斯特列慕斯卡表示，將向祖國捐贈1.4545萬歐元（約1950萬韓元）的亞軍獎金。 亞斯特列慕斯卡在此次大賽中一直備受關注。她出身于烏克蘭港口城市敖德薩，原計劃乘坐飛機前往法國參加從上月27日開始舉行的此次比賽。但是，由于俄羅斯入侵烏克蘭，空中交通受阻。在連汽車都很難使用的情況下，最終她乘坐小艇前往了法國。 爲了送她來到距離敖德薩200多公裏外的伊斯梅爾，父親驅車4個多小時。之後她和16歲的妹妹伊萬娜一起登上了前往羅馬尼亞的小艇。平安抵達羅馬尼亞的她們再次前往法國。離開家3天後，她在開賽當天才遲遲抵達裏昂。 亞斯特列慕斯卡和妹妹一起獲得了外卡資格，參加了本次大賽的雙打比賽，但在第一輪被淘汰出局。但是，亞斯特列慕斯卡並沒有提前收拾行李的想法。在祖國因戰爭呻吟的情況下，她奮力拼搏，並爆冷進入了最終的決賽。雖然大會期間因爲隨時看戰爭相關新聞，身心疲憊，但她說：“大家應該都知道，烏克蘭和烏克蘭人民很堅強。我也一樣。” 決賽比賽結束後，她說：“如果烏克蘭人現在收看這個轉播，我想說‘你們真的具有強大和驚人的精神’”，“爲了心愛的烏克蘭，我一定要奪冠。在整個大賽期間，我不僅爲自己而戰，還爲自己的祖國而戰。感謝支持我的國民。”

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