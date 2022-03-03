普京反人道謀殺平民，國際社會應聯手定罪. March. 03, 2022 07:55. . 俄羅斯轟炸導致烏克蘭平民死亡超過100人。傷者超過300人。不僅是主要城市的人口密集地區，就連幼兒園和婦產科等地方也遭到了猛烈的轟炸。有證言稱，俄羅斯向住宅區發射了裝有真空炸彈（熱壓彈）和蝴蝶地雷的集束彈。這些武器殺傷力非常高，甚至被稱為「惡魔武器」。 故意殺害平民是戰爭犯罪。國際法庭和國際刑事法庭章程等規定將其明示為戰爭犯罪，並予以處罰。更不用說故意使用可能造成大規模人員傷亡的致命武器了。俄羅斯甚至不惜進行核威脅。有核國家違反《核不擴散條約》，威脅無核國家使用核武器，而不是防禦，這是迄今為止從未有過的事情。 烏克蘭平民的損失今後還會增加多少，目前還無法預測。俄羅斯軍隊準備向烏克蘭首都基輔發動總攻勢的情況正在得到確認。衛星照片捕捉到了長達64公裏的俄軍裝甲車、坦克和運輸車隊。俄羅斯國防部長表示，直到達到目標為止，將繼續實施「特別軍事行動」。如果包圍大城市基輔，集中亂打，民間損失也會像滾雪球一樣越滾越大。 對於這種反人類戰爭犯罪，俄羅斯理應受到全世界的譴責。戰爭總指揮普京總統也應該承擔相應的責任。俄羅斯因涉嫌集體屠殺被國際法庭起訴。國際法庭要以預定於7日、8日舉行的聽證會為開端，一一揭露俄羅斯的野蠻行徑。國際社會也應該提高動員所有經濟、外交、文化製裁的應對力度和速度，為定罪貢獻力量。美國總統拜登在當天的國情咨文中痛斥道：「當獨裁者不為侵略付出代價時，會引發更多的混亂。」 在此敦促，俄羅斯立即停止轟炸，認真對待與烏克蘭的第二輪談判。應該通過談判找出防止戰爭再次發生、減少對地區安保擔憂的解決方法。如果假裝是為了積累名分而進行談判，卻在背後埋頭於提高進攻強度，只會招來更大的指責和孤立。如果不停止這場戰爭，歷史將記錄，俄羅斯將成為現代史上最可怕的侵略國之一。

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