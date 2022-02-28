“來教會要有樂趣啊”，打理酒店級咖啡廳的牧師. February. 28, 2022 08:07. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 25日，記者來到首爾永登浦區新吉教會，發現一家“酒店級”咖啡廳。不僅有大型電視畫面，還有考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而設置的1人空間和4人用房間等多種座位。面積約600平方米（180坪），擁有250個座位。從去年12月開始，“名人脫口演唱會”每月在這裏舉行一次。電影音樂導演趙成宇、李東俊、笑星鄭善姬、時裝設計師李相鳳、吉他手鹹春浩作爲嘉賓登上了舞台。教會地下設有孩子和媽媽可以一起休息的兒童咖啡廳（150席），二樓設有老年人咖啡廳（100席）。記者在該咖啡廳見到了主管牧師李基龍（57歲，音） ―真的是酒店級咖啡廳的氛圍啊！ “這是教會爲了與世界見面而做出的努力。以前來到教堂，感覺很有趣，很豐盛。希望能在保留這種回憶的同時，成爲與地區居民一起的文化空間。” ―名人脫口演唱會的反應如何？ “因爲防疫，只有規定的人員入場，但反應非常熱烈。在當前這種狀況下，人們的文化渴望越來越大，教會和世界的誤會也越來越嚴重。咖啡館和演唱會是連接漸行漸遠的教會和世界的小橋。但是比起意義，最近真的很累，要毫無負擔地享受有格調的文化內容，這種心情更大。” ―經營咖啡店有沒有困難？ “有6名全職工作人員和10名兼職人員。經營咖啡屋後，不由自主地産生了小商販無法堅持下去的想法。如果交租金的話可以說沒有希望了。除去經費的收益用于幫助地區困難人群。” 1946年創立的新吉教會是聖潔教團的代表性教會之一。教會積極開展幫助孤寡老人和單親家庭等社會弱勢群體、地區新冠病毒防疫、海外傳教和救濟活動等分享活動。 ―今年教會的標語是“一起站起來，走向約定之地”…… “從我們國家的近代史來看，韓國教會的信徒人數雖然比現在少很多，但在近代化和民主主義發展過程中發揮了很大的領導力。在信徒和教會數量大幅增加的最近，其影響力反而大幅減少。教會，這不僅僅是我們之間的聯盟，也是迫切需要‘一同’的原因。” ―據悉，教會是爲地區和未來一代獻身的教會，對此您怎麽看？ “經濟生態界的常識是，如果大企業大，中小企業沒落，就會全部倒閉。歐洲教會也不幫助小教會，後來連大教會也改成了咖啡館和餐廳。不能只認爲自己牧會做得好，教會成長了。韓國教會的競爭力與世界一樣，取決于相生。” ―爲辛苦的人們提些建議吧…… “據統計，最近每10人中就有4人患有憂郁症。新冠肺炎疫情時期，有些人遠離教會，也有些人因爲太空虛，說要去教會看看。教會和世界上都進入了尋找‘真’的時代。雖然現在是困難時期，但只要不放棄，堅持下去，就能戰勝困難。如果教會也成爲真的，就可以生存下去。”

한국어