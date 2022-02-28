「外國人可以，為什麽我不行?」……青年希望存款逆向歧視引爭議. February. 28, 2022 08:08. by 申誌煥記者 jhshin93@donga.com. 外國人也可以加入年利率最高可達10%以上的「青年希望存款」的事實被傳開後，表示反對的青瓦臺國民請願等青年層的不滿越來越大。也就是說，在難以提交收入證明的國內青年無法加入的情況下，給外國人加入的機會是不合理的。 據金融界27日透露，從青年希望存款面世的21日起的5天裏，主要商業銀行約有190萬人申請了加入。據推算，全體銀行界的申請者將接近200萬人。這一規模是政府當初預測的加入者（約38萬名）的5倍以上。 隨著申請的劇增，不僅引發了對政府錯誤預測需求的批評，圍繞加入條件的公平性爭議也接連不斷。青年希望存款只有去年總工資在3600萬韓元（綜合收入金額2600萬韓元）以下的滿19~34歲的人才能加入。 因此，沒有收入的就業準備生或去年就業後無法取得收入證明的剛步入社會的人不能加入。相反，在國內居住183天以上並有納稅收入的外國人只要具備條件就可以加入。 對此，部分青年表示，「應該把支援對象擴大到國民，而不是外國人，」「還有稅金支援外國人嗎?」等。24日，青瓦臺國民請願留言板上也出現了批評外國人加入的文章。自稱是34歲上班族的請願人說：「難道要用我繳納的稅金給外國青年墊錢嗎?真正繳納稅金的青年們根本得不到支援。」截至27日，該文章已得到10600多人的贊同。 金融當局相關人士表示：「在青年優待型住宅認購儲蓄等稅收特例限製法上，大部分非課稅儲蓄商品，外國人都可以加入。」當局正在研究去年以就業者為對象，在7月以後給予另外加入機會的方案。

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