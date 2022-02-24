暴風般的感情. February. 24, 2022 07:45. . 以黑夜爲背景，一對赤裸的男女躺著。他們躺的地方不是舒適的床。既像暴風卷起的夜海，又像夜空中的雲層。雖然氣氛陰沈，但女人還是抱著男人，閉著眼睛睡著了。相反，男人則或許有什麽擔心事，睜著眼睛望著天空。 這幅令人印象深刻的畫作是奧地利表現主義畫家奧斯卡•科柯施卡的代表作。他使用了不安的線條、強烈的色彩、誇張的五官和動作，在描寫模特的心理方面非常出色。畫中的模特是畫家自己和他的戀人阿爾瑪。阿爾瑪是10多歲時已經創作過數十首歌曲的優秀作曲家和有才能的文人。由于美貌和社交能力突出，很多男性都向她求婚，但最終她與比自己大19歲的著名作曲家古斯塔夫•馬勒結婚。但是結婚後丈夫禁止妻子的作曲活動，阿爾瑪患上了憂郁症。兩人的婚姻生活以9年之後馬勒的死亡而告終。當時31歲的阿爾瑪依然美麗而魅力四射。再次受到很多的求愛，她的選擇是比她小7歲的科柯施卡。兩人一見面就陷入了熱戀。科柯施卡以她爲模特，畫了很多畫，並分享了激情的愛情。但是，對于過分執著于自己的青年畫家，阿爾瑪很快感到了厭倦。這幅被稱爲“暴風”的肖像畫是在兩人分手之前畫的。也許是因爲不祥的預感，科柯施卡與熟睡的戀人不同，一直熬夜睡不著。被風吹動的海和黑太陽代表了畫家不安的心理。 暴風般激動的感情很快就會消退。火花般的愛情也很難長久。科柯施卡試圖通過這幅畫來表達與戀人永遠融爲一體，但畫完成後，阿爾瑪像風一樣離開了。此後，阿爾瑪與前途無量的年輕建築家瓦爾特•格羅菲斯再婚，但科柯施卡直到死爲止，一生都思念並愛著她。

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