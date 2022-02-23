Lady Gaga的紋身. February. 23, 2022 07:39. . 有那麽一種人，他們是作家中的作家，藝術家中的藝術家。萊納•馬利亞•裏爾克就是這樣的作家之一。不僅是作家們，瑪麗蓮•夢露、達斯汀•霍夫曼等演員也十分敬仰他。 著名歌手Lady Gaga幹脆把裏爾克的話紋在自己的胳膊上。事實上，她的紋身是裏爾克的信中出現的德語文句。那封信的哪一點讓她著迷呢？27歲的年輕詩人寫的信該有多深奧，才會讓人紋身，一輩子都擦不掉。“半夜問問自己吧，不能寫字會死嗎？”她從裏爾克的話中看到了真正的藝術精神，她說：“藝術不是單純的浪漫或欣賞，而是應該拼命去做。” 這是裏爾克在回複從就讀于軍事學校的19歲詩人志願生那裏收到的信件時說的話。詩人志願生因氣質上不符合軍事學校而彷徨。裏爾克也是以前那樣。雖然在父母的強迫下上了軍事學校，但5年的學校生活卻給他留下了絕望和傷痛。結果他放棄了一切，走上了詩人的道路。詩人志願生向學校前輩裏爾克征求作爲詩人的生活建議是恰當的。于是，裏爾克說：“如果想成爲詩人，就要拼命地去做”，“要仔細觀察內心，確認有沒有選擇詩或死亡的決心。”不是爲了挫敗士氣而說的話。這也是年輕詩人裏爾克對自己說的話。實際上，他拼命地寫了2000多首詩。詩就是他的真實存在。 裏爾克寫給詩人志願生弗朗茨•克薩伯•卡普斯的十封私人信件在他去世後,以《寫給年輕詩人的信》出版，成爲公函。這就是很多藝術家們想象那封信是寫給自己的原因。Lady Gaga也是如此。她刻著紋身下決心。“我要效仿裏爾克，要活得激烈些，讓聲音變成現實。”

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