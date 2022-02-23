安哲秀回到故鄉釜山，「在單一化提議面前，尹錫悅逃跑了」. February. 23, 2022 07:40. by 姜炅石 coolup@donga.com. 作為撤回在野黨單一化提議後的第一個地方遊說日程，國民之黨總統候選人安哲秀22日來到故鄉釜山。他表示：「我們希望的是政權更叠，而不是積弊更叠，」「要徹底翻轉。」 安哲秀從當天起開始日程為兩天一夜的釜山、蔚山、慶南地區之行，致力於拉攏基層民心。安哲秀在訪問第一站釜山強調：「即使實現政權更叠，我們的生活也沒有改變，我們不需要這樣的政權更叠。」他還刺激釜山的選票說：「我是釜山的兒子。我的爺爺畢業於釜山商業高中，我父親畢業於釜山工業高中，我畢業於釜山高中，都是釜山土生土長，」「第二大城市釜山與首都圈的差距越來越大，這真是個問題。」安哲秀當天針對共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人尹錫悅，用釜山方言高喊「行了，到此為止吧」，並用棒球棒揮桿表演。他還參加了朝野候選人的遊說儀式對決。 安哲秀與不久前新冠感染後康復出院的夫人金美京一起，來到了釜山市中區富平罐頭市場。在市場上，一名男子說，「不能和尹候選人合並嗎」，安哲秀答道：「我提議了進行競選，但（尹候選人）害怕就逃跑了，」「相反，如果（尹候選人）放棄，我會實現政權更叠的。」有記者問「完全沒有實現單一化的可能性嗎」，安哲秀斬釘截鐵地表示：「如果繼續利用（單一化）來搶奪我們的選票，國民會做出正確的判斷，」「我們完全沒有說起可能性。」 雖然安哲秀劃清界限，但國民力量黨對單一化談判仍留有余地。這意味著，在28日開始印刷選票之前的本周末，尹錫悅和安哲秀仍然有望舉行正式會晤。國民力量黨最高委員金在原當天在廣播中表示：「單一化反而始於現在。」相反，國民之黨院內代表權垠希當天強烈反對說：「國民力量黨『保持可能性的狀態』的表態，是對國民的威脅。」

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