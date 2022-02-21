執政黨深夜突襲處理補充預算案，引發「強行通過風波」. February. 21, 2022 07:38. . 共同民主黨上周六淩晨在國會預算結算特別委員會上突襲處理了14萬億韓元規模的補充預算案。執政黨考慮到總統選舉，一直推進增加35萬億韓元，但由於政府以「對物價、利率產生負面影響」為由表示反對，國民力量黨則主張擴大到50萬億韓元，但要先減少其他支出，因此執政黨才強行推進單獨通過。 此次預算決算委員會的補充預算案處理過程，無論從哪個角度看都是不正常的。在拒絕共同民主黨處理要求的國民力量黨所屬預算結算委員長休會之際，共同民主黨幹事作為代理職務於淩晨2點召開會議，在4分鐘內執政黨議員之間通過了議案。執政黨說：「在野黨委員長回避案件處理責任，根據國會法進行了處理。」但在野黨卻抗議說：「這是強行通過、非法處理，無效。」盡管如此，執政黨最快將在今天的國會全體會議上通過補充預算案。 向320萬名個體戶和小工商業者每人發放300萬韓元補貼的此次補充預算案，從一開始就陷入了僵局。執政黨候選人李在明以「利用超征稅收，在大選前製定補充預算」點燃了火苗，國民力量黨候選人尹錫烈提出「在任期開始100天內支援個體戶50萬億韓元」的公約並施壓，政府在開始執行607萬億韓元超級預算不到一個月就提出了補充預算案。此後，執政黨相關人士對大幅增額表示為難的經濟副總理提出了「彈劾」，並不惜爆出粗話稱「應該馬上砍頭」。 執政黨之所以通過14萬億韓元的政府補充預算案，可能是因為他們認為，如果再晚一些時間，將很難在僅剩16天的大選中取得期待已久的補充預算效果。單獨通過後，李在明表示：「動作晚了，很抱歉。很快還會追加。」執政黨代表（黨首）宋永吉說，全體會議將提出規模達3.5萬億韓元的修正案。國民力量黨稱之「購（買選）票的擠牙膏補充預算」，貶低補充預算案，並表示如果本黨在大選中獲勝，將以更大的規模支援個體戶。 這是繼前年4月15日國會選舉、去年4月7日再選補選之前決定的補充預算後，連續三年在選舉前夕通過補充預算。即使是必須支援個體戶的事情，從現在的情況來看，依靠國家債務的政府支出擴大也會提高物價、利率，使個體戶和百姓的負擔超出這個程度。政界不顧這種現實，不擇手段地用國民稅金展開顯擺競爭，反復上演著令人臉紅的場面。

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