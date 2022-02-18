重症患者和死亡人數劇增…醫療崩潰再次亮起紅燈. February. 18, 2022 07:46. by 劉根亨記者•李智雲記者 noel@donga.com,easy@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）“奧密克戎變異毒株”的流行，包括國內新冠病毒肺炎重患者人數在內的各種指標再次惡化。有人警告說，如果此次流行長期化，去年年末隨著“德爾塔變異毒株”的擴散而發生的醫療體系崩潰現象可能會再次重演。 據防疫當局透露，截至17日0時，新增確診患者爲9.3135萬名，再次創下了曆史最高紀錄。連續兩天超過9萬名。這是一周前10日（5.412萬名）的1.7倍，是兩周前3日（2.2906萬名）的4.1倍。特別是，當天危重症患者爲389名，與前一天（313人）相比僅一天就增加了76名（24.3%）。國內危重症患者人數一度穩定在200名左右，但14日上升到300名左右後，僅過3天就接近400名左右。以17日爲准，一周內新冠病毒死亡人數爲275人，比前一周的151人增加了近1倍。由于全體確診患者人數的快速增加，即使奧密克戎變異毒株的致死率比德爾塔低，重症患者和死亡人數也會同時增加。有人指出，全國重症病床的開工率雖然停留在20%左右，但很難讓人放心。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（音）預測：“奧密克戎變異毒株擴散圖表不會像珠穆朗瑪峰那樣達到尖峰，而是在像帕米爾高原一樣高的狀態下持續很長時間”，“這種情況下，將給醫療體系帶來相當大的負擔。” 18日即將發表“保持社交距離調整案”的政府也陷入了苦惱之中。政府一直在研究以“私人聚會6名，營業時間限制晚上9點”爲主要內容的現行保持社交距離等級放寬爲“私人聚會8名，營業時間限制晚上10點”的方案。但據悉，隨著流行規模的急劇擴大，正在苦思緩和幅度。 政府咨詢機構日常恢複支援委員會內部出現了意見分歧。防疫分科的大部分委員提出意見稱，在奧密克戎擴散達到頂點後，需要2周以上才能緩和保持社交距離等級。相反，據悉，民生經濟分科則認爲“保持社交距離的意義已經變小”，提出了大幅放寬的意見。

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